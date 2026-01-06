Экономист, спортсмен, мэр и губернатор: Александр Моор празднует день рождения

Губернатору Тюменской области исполнилось 52 года.
Тюменский губернатор Александр Моор празднует свой день рождения: 6 января ему исполнилось 52 года. За свою карьеру коренной тюменец сменил ряд должностей, чтобы в 2018 году возглавить регион, которым он руководит и по сей день.
Александр Викторович Моор родился 6 января 1974 года в тюменских Березняках. В столице региона он получил и высшее образование, окончив ТюмГУ и став экономистом.
Его первым местом работы стала банковская система. В ней он дорос до позиции топ-менеджера, успев побывать, в числе прочего, и вице-президентом по внешнеэкономической деятельности, и начальником казначейства.
В 2001 году Моор пришел в органы власти, став замдиректора департамента экономики администрации региона. После — с 2003 по 2005 годы — он руководил АО «Тюменский ЦУМ», а затем снова ушел в чиновники, став директором департамента имущественных отношений мэрии Тюмени.
С декабря 2005 года Александр Викторович начал трудиться на позиции замгубернатора области, а в 2011 году был избран мэром Тюмени. Спустя семь лет он сначала стал врио главы региона, а затем и полноправным губернатором. Эту позицию чиновник неизменно занимает с мая 2018 года, вновь будучи избранным на выборах в 2023-м.
В 2025 году Александр Моор получил еще одну должность. Он стал секретарем тюменского регионального отделения партии «Единая Россия».
Губернатор женат, у них с супругой четверо детей. Свободное время чиновник любит посвящать спорту: он кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, а недавно рассказал, что также очень уважает горные лыжи.