Мачадо: Трамп заслужил Нобелевскую премию мира за нападение на Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп нападением на Венесуэлу и похищением Николаса Мадуро доказал, что достоин Нобелевской премии мира. Об этом заявила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо в интервью Fox News.

«Как только я узнала, что нам присудили Нобелевскую премию мира, я посвятила её президенту Трампу. В тот момент я верила, что он её заслуживает. Многие люди, большинство людей, считали невозможным то, что он сделал 3 января», — сказала она.

Мачадо также выразила уверенность, что после смены власти Венесуэла станет ключевым союзником Соединённых Штатов в Латинской Америке. Она отметила, что последний раз общалась с американским президентом в октябре, сразу после получения известия о присуждении ей премии, и с тех пор контактов между ними не было.

«Если я считала, что он заслуживает её. Представьте сейчас. Я считаю, что он доказал миру, что имеет в виду», — сказала она.

Награждение Марии Мачадо Нобелевской премией мира в 2025 году изначально было воспринято неоднозначно. Как сообщали СМИ, оппозиционерка родилась в семье крупного венесуэльского промышленника, сколотившего состояние на металлургии и энергетике, и получила элитное образование в частных школах США и Европы. Этот факт её биографии часто становился поводом для критики со стороны сторонников правительства Николаса Мадуро, которые обвиняли её в оторванности от реалий простых венесуэльцев и защите интересов олигархии. Кстати, выигранную премию она посвятила президенту США Дональду Трампу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

