Награждение Марии Мачадо Нобелевской премией мира в 2025 году изначально было воспринято неоднозначно. Как сообщали СМИ, оппозиционерка родилась в семье крупного венесуэльского промышленника, сколотившего состояние на металлургии и энергетике, и получила элитное образование в частных школах США и Европы. Этот факт её биографии часто становился поводом для критики со стороны сторонников правительства Николаса Мадуро, которые обвиняли её в оторванности от реалий простых венесуэльцев и защите интересов олигархии. Кстати, выигранную премию она посвятила президенту США Дональду Трампу.