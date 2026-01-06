Силы ПВО сбили 129 украинских БПЛА над регионами РФ в ночь на 6 января

Также сообщается, что над территорией Тверской области и Республики Башкортостан были уничтожены по шесть БПЛА. По пять дронов обезврежены над Астраханской и Ростовской областями. Четыре беспилотника сбили над Калужской область, по два — над Московским регионом, Орловской и Ленинградской областью. По одному украинскому дрону российские силы ПВО уничтожили на Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской и Рязанской областями, а также Республикой Крым и Татарстаном.