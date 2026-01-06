Силы ПВО сбили 129 украинских БПЛА над регионами РФ в ночь на 6 января

Российские подразделения противовоздушной обороны отразили атаку украинских БПЛА на ряд российских регионов в ночь на 6 января. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В период с 23:00 мск 5 января до 7:00 мск 6 января были перехвачены и уничтожены 129 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Массированной атаке БПЛА со стороны ВСУ подверглась Брянская область, где было уничтожено 29 дронов. Над Белгородской областью сбили 15 БПЛА, над Ярославкой и Новгородской — 13 и 10 соответственно. Девять дронов сбили над Смоленской область, по семь — над территорией Курской и Пензенской областей.
Также сообщается, что над территорией Тверской области и Республики Башкортостан были уничтожены по шесть БПЛА. По пять дронов обезврежены над Астраханской и Ростовской областями. Четыре беспилотника сбили над Калужской область, по два — над Московским регионом, Орловской и Ленинградской областью. По одному украинскому дрону российские силы ПВО уничтожили на Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской и Рязанской областями, а также Республикой Крым и Татарстаном.
Ранее KP.RU писал, что временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил об одном погибшем после атаки беспилотного летательного аппарата в Твери.