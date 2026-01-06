Кого из свердловских чиновников активнее других обсуждали в 2025-м

С абсолютным отрывом по числу упоминаний первое место занял Денис Паслер, набравший 7230 упоминаний. Он стал центральной фигурой года: сначала как врио губернатора после отставки Евгения Куйвашева, а затем как победитель сентябрьских выборов. Паслер упоминался в СМИ более чем вдвое чаще, чем глава Екатеринбурга Алексей Орлов (3579 сообщений), и втрое чаще, чем экс-губернатор Евгений Куйвашев (2398 сообщений), замкнувший тройку лидеров.