Кого из свердловских чиновников активнее других обсуждали в 2025-м

Больше всего упоминаний было у Дениса Паслера, Алексея Орлова и Евгения Куйвашева.
Свердловская область в 2025 году пережила период масштабных политических перемен, что ярко отразилось в информационном поле региона. Лаборатория социологических и политологических исследований УГИ УрФУ опубликовала рейтинг самых упоминаемых общественно-политических деятелей, который возглавил губернатор Денис Паслер. Исследование показало, что уходящий год стал наиболее насыщенным за последнее время по числу сообщений на политические темы.
«Мониторинг рейтингов политических и общественных деятелей Свердловской области стартовал в январе 2025 года с анализа 16 интернет-источников и 450 тыс. сообщений в них. За год в базе оказалось 246 713 сообщений, из которых 20 909 (8,49%) содержат упоминания отслеживаемых лиц. Это выше среднегодового показателя в 7,35%», — пояснили методологию исследователи УрФУ.
С абсолютным отрывом по числу упоминаний первое место занял Денис Паслер, набравший 7230 упоминаний. Он стал центральной фигурой года: сначала как врио губернатора после отставки Евгения Куйвашева, а затем как победитель сентябрьских выборов. Паслер упоминался в СМИ более чем вдвое чаще, чем глава Екатеринбурга Алексей Орлов (3579 сообщений), и втрое чаще, чем экс-губернатор Евгений Куйвашев (2398 сообщений), замкнувший тройку лидеров.
Остальные свердловские чиновники и политики фигурировали в СМИ реже. Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога (1405 упоминаний) часто упоминался в контексте координации крупных программ: от мер поддержки участников СВО до роста инвестиций в оборонно-промышленный комплекс.
На пятом месте по упоминаемости в СМИ оказался бывший вице-губернатор Олег Чемезов (891 сообщение), ставший фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Далее идут министр здравоохранения Татьяна Савинова (854), омбудсмен Татьяна Мерзлякова (482) и спикер заксобрания Людмила Бабушкина (475). Они стабильно упоминались в связи с реформами в медицине, поддержкой участников СВО и принятием социальных законов.
Во время губернаторской гонки пик упоминаний кандидатов — Ранта Краева от «Новых людей» (434), Александра Ивачева от КПРФ (415), Андрея Кузнецова от СРЗП (370) и Александра Каптюга от ЛДПР (288) — пришелся на летнюю избирательную кампанию. Отдельно в этой группе выделяется вице-мэр Екатеринбурга Руслан Галямов (439), чья активность на городских стройках и в транспортной реформе порождала слухи о возможном карьерном росте.