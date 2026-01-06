Ричмонд
Камбоджа обстреляла территорию Таиланда по ошибке

В Таиланде сообщили, что ВС Камбоджи случайно открыли минометный огонь. Камбоджийская сторона сразу после инцидента связалась с таиландскими военными.

Источник: Аргументы и факты

Камбоджа по ошибке открыла огонь по территории Таиланда и после случившегося сразу связалась с таиландской стороной, сообщили Королевские сухопутные силы Таиланда.

В сообщении говорится, что из Камбоджи был выпущен минометный снаряд, в результате чего один таиландский военный получил незначительные осколочные ранения. Затем камбоджийская сторона связалась с подразделениями в этом районе и заявила, что не собиралась обстреливать территорию Таиланда. Военные подразделения Таиланда, в свою очередь, предупредили Камбоджу о необходимости проявлять осторожность и о возможных ответных мерах в случае повторения подобных инцидентов.

Ранее стало известно, что ВС Камбоджи совершили минометный обстрел таиландских позиций на Высоте 469 в приграничном районе Чонгбок провинции Убонратчатхани.

Напомним, 7 декабря возобновился тайско-камбоджийский пограничный конфликт, несмотря на установленный 28 июля режим прекращения огня. Он продолжался до 27 декабря. Стороны применяли тяжелое вооружение и технику.