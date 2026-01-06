Камбоджа обстреляла территорию Таиланда по ошибке

В сообщении говорится, что из Камбоджи был выпущен минометный снаряд, в результате чего один таиландский военный получил незначительные осколочные ранения. Затем камбоджийская сторона связалась с подразделениями в этом районе и заявила, что не собиралась обстреливать территорию Таиланда. Военные подразделения Таиланда, в свою очередь, предупредили Камбоджу о необходимости проявлять осторожность и о возможных ответных мерах в случае повторения подобных инцидентов.