Губернатор Ямала Артюхов начал 2026 год с рыбалки. Фото

Губернатор Артюхов начал 2026 год на речной рыбалке.
Начало январских праздников у губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в 2026 году оказалось связано с рыбалкой. Уловом глава региона поделился с подписчиками личного telegram-канала.
«Встретил один из первых рассветов года на реке. Лед прочный, воздух звенит от мороза — такая наша ямальская зима», — подписал Артюхов фото с добычей.
В августе Дмитрий Артюхов показывал фотографии с летней рыбалки. Тогда губернатору удалось поймать крупную щуку.
Губернатор Артюхов на зимней рыбалке в январе 2026 года.