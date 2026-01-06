Ричмонд
Губернатор Ямала Артюхов начал 2026 год с рыбалки. Фото

Начало январских праздников у губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в 2026 году оказалось связано с рыбалкой. Уловом глава региона поделился с подписчиками личного telegram-канала.

Губернатор Артюхов начал 2026 год на речной рыбалке.

«Встретил один из первых рассветов года на реке. Лед прочный, воздух звенит от мороза — такая наша ямальская зима», — подписал Артюхов фото с добычей.

В августе Дмитрий Артюхов показывал фотографии с летней рыбалки. Тогда губернатору удалось поймать крупную щуку.

Губернатор Артюхов на зимней рыбалке в январе 2026 года.