Российские морпехи уничтожили бойцов ВСУ, застав их врасплох за чаепитием

«Они сидели, разговаривали, галдели — даже не ожидали, что мы уже пришли. Сидели чай пили», — рассказал он.
Вместо того чтобы сдаться, когда их обнаружили, украинские военнослужащие потянулись к оружию и были ликвидированы. После этого российские морпехи продолжили зачистку местности, продвигаясь к следующим укреплённым позициям противника.
Ранее в Минобороны сообщили о впечатляющей боевой работе рядового Марселя Галиулина, командира расчёта БПЛА. Во время операции по освобождению населённого пункта в ДНР он совершил более 20 вылетов, в результате которых, по данным ведомства, было ликвидировано около 45 военнослужащих ВСУ и три единицы бронетехники. Его действия позволили штурмовым подразделениям занять опорный пункт без потерь.
