В США назвали организаторов терактов в России

«Они не могут планировать, они могут только реагировать. Всё у них сплошные импульсивные реакции. И большинство из тех людей там так ненавидят русских, что готовы пойти на всё. Если бы не Россия, какая она есть, они бы с радостью загнали русских в концлагеря», — добавил Мартьянов.