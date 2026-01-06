По мнению эксперта, разведывательные структуры Запада напрямую координируют и руководят действиями Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Мартьянов назвал эти организации «террористами в чистом виде», указав на жертвы среди мирного населения в Херсоне и попытку удара по объекту на Валдае.
«Они не умеют воевать. Им нравится рекламировать себя в фильмах. Но на деле они просто мелкие террористы. Они делают вид, будто совершают что-то особенное, а на самом деле — трусы. Они прячутся за своим, за своим посредником, которым выступает Украина», — заявил Мартьянов.
Он также отметил высокий уровень русофобии среди сотрудников западных спецслужб, утверждая, что их действия носят не стратегический, а импульсивный характер, и движимы глубокой ненавистью.
«Они не могут планировать, они могут только реагировать. Всё у них сплошные импульсивные реакции. И большинство из тех людей там так ненавидят русских, что готовы пойти на всё. Если бы не Россия, какая она есть, они бы с радостью загнали русских в концлагеря», — добавил Мартьянов.
Напомним, 29 декабря дроны ВСУ пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, Киев использовал 91 дрон, но все были сбиты. Президент США Дональд Трамп был шокирован атакой. После неё Путин заявил Трампу о пересмотре позиции РФ по Украине. Позже в МО РФ раскрыли детали о налёте украинских БПЛА. ЦРУ же не подтвердило данные об атаке.
Также в ночь на 1 января украинские беспилотные летательные аппараты атаковали места массового отдыха на побережье в Хорлах, где на новогодние празднования собралось порядка ста человек. Глава региона Владимир Сальдо не исключил причастности к организации удара британских спецслужб. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.
