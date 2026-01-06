В России планируют развивать удаленку для пенсионеров

Чтобы добиться этой цели, власти регионов должны реализовать тематические проекты и мероприятия. Также от них ожидается ежегодный доклад в Минтруд России.
Помимо этого, планируется проводить профессиональное обучение граждан от 50 лет и старше, людей предпенсионного возраста. Будет доступно и дополнительное профессиональное образование с государственной поддержкой.
Меры направлены на повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения.
По данным Социального фонда России (СФР), по состоянию на 1 сентября 2025 года в России насчитывалось 40,7 млн пенсионеров. Из них продолжали работать 7,45 млн (более 18%).