Демократы в Сенате считают неудовлетворительным план Трампа по Венесуэле

Лидер демократов в Сенате Конгресса Чак Шумер назвал план Трампа по управлению Венесуэлой нечетким и неудовлетворительным.

Источник: Аргументы и факты

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чак Шумер назвал план администрации президента США Дональда Трампа по управлению Венесуэлой нечетким и неудовлетворительным.

Он отметил, что проведенный для законодателей закрытый брифинг был очень пространным и долгим и вызвал больше вопросов, чем дал ответов.

По словам Шумера, план нечеткий, он основан на выдаче желаемого за действительное и неудовлетворителен.

Старший демократ комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Грегори Микс также отметил, что американские должностные лица не стали заверять законодателей в том, что в отношении других государств не будут предприняты шаги, схожие с операцией в Венесуэле.

Ранее ЦРУ рекомендовало Трампу сохранить у власти в Венесуэле сторонников президента страны Николаса Мадуро.

