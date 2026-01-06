Демократы в Сенате считают неудовлетворительным план Трампа по Венесуэле

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чак Шумер назвал план администрации президента США Дональда Трампа по управлению Венесуэлой нечетким и неудовлетворительным.
Он отметил, что проведенный для законодателей закрытый брифинг был очень пространным и долгим и вызвал больше вопросов, чем дал ответов.
По словам Шумера, план нечеткий, он основан на выдаче желаемого за действительное и неудовлетворителен.
Старший демократ комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Грегори Микс также отметил, что американские должностные лица не стали заверять законодателей в том, что в отношении других государств не будут предприняты шаги, схожие с операцией в Венесуэле.
Ранее ЦРУ рекомендовало Трампу сохранить у власти в Венесуэле сторонников президента страны Николаса Мадуро.