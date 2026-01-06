Депутат Государственной Думы, член парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет выразил мнение, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности к двум вариантам развития событий конфликта на Украине является следствием панической атаки.
«У Зеленского начались очередные панические атаки на фоне ухудшающей для украинских неонацистов обстановки на фронте и коррупционных злодеяний, совершенных им за время нахождения у власти», — приводит его слова агентство РИА Новости.
Как отметил парламентарий, именно этим, по его мнению, объясняются противоречивые заявления главы киевского режима о конфликте, а также кадровые перестановки в его офисе.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому из возможных путей — либо к дипломатическим усилиям, либо к продолжению активной обороны в случае, если «давление партнеров на Россию будет недостаточным».