Politico: ЕС не может занять твердую позицию по угрозам Трампа о Гренландии

В публикации говорится, что Еврокомиссия попыталась провести разграничительную линию между захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и риторикой Трампа об установлении контроля над Гренландией, но не смогла ответить, как планирует предотвратить подобный шаг со стороны США, если Трамп решит воплотить угрозы в реальность.