Politico: ЕС не может занять твердую позицию по угрозам Трампа о Гренландии

Евросоюзу сложно занять твердую позицию относительно угроз американского президента Дональда Трампа о контроле над Гренландией, и это подчеркнула сдержанная реакция блока на действия лидера США в Венесуэле, передает Politico.
В публикации говорится, что Еврокомиссия попыталась провести разграничительную линию между захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и риторикой Трампа об установлении контроля над Гренландией, но не смогла ответить, как планирует предотвратить подобный шаг со стороны США, если Трамп решит воплотить угрозы в реальность.
Ранее Госдепартамент объявил Западное полушарие зоной исключительных интересов США.
В Белом доме также усомнились в законности контроля Дании над Гренландией.
Издание Economist также писало, что администрация Трампа разрабатывает проект сделки по Гренландии.