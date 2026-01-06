Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: ЕС не может занять твердую позицию по угрозам Трампа о Гренландии

В США считают, что ЕС сложно занять твердую позицию относительно угроз Трампа о контроле над Гренландией.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюзу сложно занять твердую позицию относительно угроз американского президента Дональда Трампа о контроле над Гренландией, и это подчеркнула сдержанная реакция блока на действия лидера США в Венесуэле, передает Politico.

В публикации говорится, что Еврокомиссия попыталась провести разграничительную линию между захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и риторикой Трампа об установлении контроля над Гренландией, но не смогла ответить, как планирует предотвратить подобный шаг со стороны США, если Трамп решит воплотить угрозы в реальность.

Ранее Госдепартамент объявил Западное полушарие зоной исключительных интересов США.

В Белом доме также усомнились в законности контроля Дании над Гренландией.

Издание Economist также писало, что администрация Трампа разрабатывает проект сделки по Гренландии.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше