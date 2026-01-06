Как помешать Трампу? В ЕС растеряны перед угрозами захватить Гренландию

Напомним, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны в результате военной операции США. Российский МИД решительно осудил произошедшее, назвав эти действия вооружённой агрессией. В то же время руководство Европейского союза выступило с поддержкой действий Вашингтона. Еврочиновники выразили уверенность в нелегитимности Мадуро и возложили на него ответственность за кризис в Венесуэле. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Штаты будут осуществлять управление страной до так называемого упорядоченного перехода власти. При этом он подчеркнул, что выборы состоятся тогда, «когда настанет подходящий для этого момент», не уточняя сроки.