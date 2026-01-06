Politico: США могут установить контроль над Гренландией до 4 июля

По словам собеседников издания, речь, скорее всего, будет идти не о военном вторжении. Вашингтон может прибегнуть к использованию кампании политического давления. Это могут быть, по словам одного из источников издания, «усилия по покупке местных политиков для усиления своего гражданского и военного контроля… У американцев есть разные способы достижения этого». По словам того же источника, намерения США в отношении Гренландии «реальны и серьезны».