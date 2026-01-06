Действующий глава ЦАР Туадера побеждает в первом туре выборов президента

По предварительным данным, действующий глава Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера лидирует после первого раунда президентских выборов, получив поддержку 76,15% избирателей. Об этом сообщает радиостанция Ndeke Luka.
Как сообщается, Национальным избирательным органом Туадера предварительно назван победителем выборов, состоявшихся 28 декабря 2025 года, с результатом 76,15% при явке 52,42%. Окончательное утверждение итогов голосования Конституционным советом ожидается до 20 января.
На 28 декабря в ЦАР были назначены выборы сразу в четырех категориях: президентские, парламентские, региональные и муниципальные.
Голосование прошло в спокойной обстановке, без значительных инцидентов, а наблюдатели и специалисты отметили активность граждан на избирательных участках. За процессом осуществляли контроль около 1,7 тысячи международных наблюдателей.
Туадера, занимающий президентский пост с 2016 года, выдвинул свою кандидатуру на третий срок подряд. Его основными оппонентами выступили экс-премьер-министры — Анисе-Жорж Дологеле и Анри-Мари Дондра.