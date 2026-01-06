Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранные наёмники в рядах ВСУ бунтуют из-за перевода в штурмовые подразделения

В подразделениях иностранных легионов ВСУ начались беспорядки из-за их массового перевода в штурмовые войска. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Если раньше большинство из них находились в тылу и получали достойную плату, то теперь придётся выполнять задачи, сопряжённые с реальным риском для жизни, в связи с чем в отдельных подразделениях происходят бунты», — рассказал собеседник агентства.

Положение осложняется тем, что иностранцы не могут расторгнуть контракт в одностороннем порядке, а их страны предпочитают делать вид, что проблемы, как и самих солдат удачи, будто бы не существует, лишая их возможности обратиться в посольства за помощью.

Есть немало конкретных примеров того, чем для иностранцев заканчивается служба в рядах украинской армии. Так, в конце декабря 2025 года в одной из больниц скончался бразильский наёмник Леонардо дус Сантус, воевавший в составе ВСУ. По данным профсоюза работников энергетики его штата, он получил ранение от взрыва гранаты и позднее умер от развившейся инфекции.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.