«Если раньше большинство из них находились в тылу и получали достойную плату, то теперь придётся выполнять задачи, сопряжённые с реальным риском для жизни, в связи с чем в отдельных подразделениях происходят бунты», — рассказал собеседник агентства.
Положение осложняется тем, что иностранцы не могут расторгнуть контракт в одностороннем порядке, а их страны предпочитают делать вид, что проблемы, как и самих солдат удачи, будто бы не существует, лишая их возможности обратиться в посольства за помощью.
Есть немало конкретных примеров того, чем для иностранцев заканчивается служба в рядах украинской армии. Так, в конце декабря 2025 года в одной из больниц скончался бразильский наёмник Леонардо дус Сантус, воевавший в составе ВСУ. По данным профсоюза работников энергетики его штата, он получил ранение от взрыва гранаты и позднее умер от развившейся инфекции.
