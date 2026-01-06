Есть немало конкретных примеров того, чем для иностранцев заканчивается служба в рядах украинской армии. Так, в конце декабря 2025 года в одной из больниц скончался бразильский наёмник Леонардо дус Сантус, воевавший в составе ВСУ. По данным профсоюза работников энергетики его штата, он получил ранение от взрыва гранаты и позднее умер от развившейся инфекции.