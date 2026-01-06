Ричмонд
США требует от Родригес прекращения продажи нефти противникам Вашингтона

Администрация Дональда Трампа требует от исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес прекращения продажи нефти противникам США.

Источник: Аргументы и факты

Администрация американского лидера Дональда Трампа требует от исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес прекращения продажи нефти противникам США, передает издание Politico.

По информации авторов газеты, США потребовали от Родригес предпринять ряд проамериканских мер, от которых якобы отказался Николас Мадуро. Так, Родригес должна выполнить как минимум три шага: «пресечение потоков наркотиков, выдворение агентов стран или сетей, враждебных Вашингтону, прекращение продажи нефти противникам США».

Также отмечается, что в США рассчитывают, что временный лидер Венесуэлы сможет обеспечить проведение демократических выборов и сложит полномочия.

Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в Каракасе. Они захватили главу страны Николаса Мадуро и его жену, Силию Флорес, их доставили в Нью-Йорк. 5 января Дональд Трамп объявил, что исполняющая обязанности главы Венесуэлы Делси Родригес якобы начала взаимодействовать с представителями Вашингтона. Глава США добавил, между властями двух стран выстраивается рабочее сотрудничество.

