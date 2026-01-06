США требует от Родригес прекращения продажи нефти противникам Вашингтона

Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в Каракасе. Они захватили главу страны Николаса Мадуро и его жену, Силию Флорес, их доставили в Нью-Йорк. 5 января Дональд Трамп объявил, что исполняющая обязанности главы Венесуэлы Делси Родригес якобы начала взаимодействовать с представителями Вашингтона. Глава США добавил, между властями двух стран выстраивается рабочее сотрудничество.