Politico: Трамп выдвинул сменщице Мадуро четыре требования

По информации издания, от сменщицы похищенного президента Николаса Мадуро ждут конкретных шагов по пресечению наркотрафика и прекращения поставок нефти недружественным США странам. Также Вашингтон ожидает, что она вышлет из страны представителей Кубы, Ирана и иных «враждебных» стран. После этого Делси Родригес, по задумке Белого дома, должна уйти в отставку. Источники Politico отметили, что президент Дональд Трамп не поставил конкретных сроков для передачи власти по итогам выборов.