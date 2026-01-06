Ричмонд
МИД КНР обвинил США в подрыве стабильности международных отношений

ПЕКИН, 6 янв — РИА Новости. Вашингтон подорвал стабильность международных отношений из-за операции в Каракасе, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Источник: Reuters

«США проигнорировали статус президента Венесуэлы Николаса Мадуро как главы государства, открыто возбудили дело и провели так называемое судебное заседание в своем внутреннем суде, чем серьезно нарушили государственный суверенитет Венесуэлы и подорвали стабильность международных отношений. Ни одна страна не может ставить свои собственные правила выше международного права», — отметила она.

Китай призывал немедленно освободить Мадуро и его жену Силию Флорес, обеспечив их личную безопасность.

Накануне суд в Нью-Йорке завершил первое заседание по делу президента Венесуэлы. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в «заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов». Мадуро отказался признать вину. Судья обязал политика предстать для слушания перед судом 17 марта.

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.

Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.

