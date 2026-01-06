Политолог: возможны ли новые операции США в Латинской Америке

Эксперт считает, что для проведения операций в других странах американской власти потребуется достичь консенсуса с влиятельными политическими силами в своей стране. Собеседница «Ленты.ру» обратила внимание, что сейчас даже в рядах соратников Дональда Трампа нет единого мнения относительно новых вторжений в Латинской Америке. Политолог также обратила внимание на то, что в отличие от Венесуэлы, в других латиноамериканских государствах государственные режимы более устойчивы и защищены, и проведение операций может привести к издержкам.
«Вторжение в Мексику, где картели действительно контролируют целые сегменты государства и вооружены до зубов, привело бы к большим потерям для американцев», — уточнила Коновалова-Алхименкова. Эксперт добавила, что операция в Мексике, подобная проведенной в Венесуэле, стала бы причиной масштабного гуманитарного кризиса на границе с США.
Politico представил список требований США к сменщице Николаса Мадуро в Венесуэле Делси Родригес. Хозяин Белого дома Дональд Трамп считает, что и. о. президента Боливарианской Республики должна усилить борьбу с наркотрафиком, остановить поставки нефти странам, не сотрудничающим с США, провести выборы в стране и выслать из нее «враждебных агентов».