Политолог: возможны ли новые операции США в Латинской Америке

Эксперт считает, что для проведения операций в других странах американской власти потребуется достичь консенсуса с влиятельными политическими силами в своей стране. Собеседница «Ленты.ру» обратила внимание, что сейчас даже в рядах соратников Дональда Трампа нет единого мнения относительно новых вторжений в Латинской Америке. Политолог также обратила внимание на то, что в отличие от Венесуэлы, в других латиноамериканских государствах государственные режимы более устойчивы и защищены, и проведение операций может привести к издержкам.