Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог: возможны ли новые операции США в Латинской Америке

США способны реализовать на территории Латинской Америки новые военные операции, но их проведение зависит от ряда факторов. Такой прогноз сделала старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ Ксения Коновалова-Алхименкова в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт считает, что для проведения операций в других странах американской власти потребуется достичь консенсуса с влиятельными политическими силами в своей стране. Собеседница «Ленты.ру» обратила внимание, что сейчас даже в рядах соратников Дональда Трампа нет единого мнения относительно новых вторжений в Латинской Америке. Политолог также обратила внимание на то, что в отличие от Венесуэлы, в других латиноамериканских государствах государственные режимы более устойчивы и защищены, и проведение операций может привести к издержкам.

«Вторжение в Мексику, где картели действительно контролируют целые сегменты государства и вооружены до зубов, привело бы к большим потерям для американцев», — уточнила Коновалова-Алхименкова. Эксперт добавила, что операция в Мексике, подобная проведенной в Венесуэле, стала бы причиной масштабного гуманитарного кризиса на границе с США.

Politico представил список требований США к сменщице Николаса Мадуро в Венесуэле Делси Родригес. Хозяин Белого дома Дональд Трамп считает, что и. о. президента Боливарианской Республики должна усилить борьбу с наркотрафиком, остановить поставки нефти странам, не сотрудничающим с США, провести выборы в стране и выслать из нее «враждебных агентов».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше