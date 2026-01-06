Белый дом 5 декабря 2025 года опубликовал новую стратегию национальной безопасности, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, Европа возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.