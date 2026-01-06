Ричмонд
США больше не главный союзник ЕС, заявил Боррель

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. США больше не главный союзник Евросоюза, заявил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Источник: AP 2024

«США теперь не главный союзник ЕС. Мы переживаем еще одну главу реальности, которая все яснее дает нам понять, что мы должны обеспечить нашу защиту своими собственными средствами», — сказал Боррель испанской газете Pais.

Белый дом 5 декабря 2025 года опубликовал новую стратегию национальной безопасности, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, Европа возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.

Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи заявил, что новая стратегия национальной безопасности США призвана показать ЕС его место и сделать так, чтобы он не пытался втягивать Вашингтон в свои махинации по продвижению либерального порядка.

