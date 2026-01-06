Белый дом заявил, что США будут вести себя как сверхдержава без извинений

Администрация президента США Дональда Трампа готовится предложить Гренландии соглашение по примеру Договора о свободной ассоциации (Compacts of Free Association, COFA), который Вашингтон заключал с небольшими государствами в Тихом океане. Чиновники из США пытались напрямую договориться с местным правительством острова, однако получили отказ. В Дании, которой до сих пор принадлежит крупнейший в мире остров в рамках автономии, не считают, слова Трампа о желании взять под контроль Гренландию серьезными.