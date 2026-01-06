В Грузии озвучили позицию по ситуации в Венесуэле

Папуашвили написал в соцсети об отношении Грузии к ситуации в Венесуэле, где американские военные захватили Мадуро. Он назвал события в Латинской Америке и реакцию других стран на них «международной бурей, набирающей силу». Спикер парламента отметил, что происходящее в Боливарианской Республике укрепило «план Тбилиси на 2026 год — не отклоняться от политики мира и не вмешиваться в чужие сценарии», сообщает «Интерфакс».
Спикер парламента Грузии добавил, что граждане, которые желают видеть страну мирной и процветающей, поддержат такую позицию властей. Папуашвили напомнил, что Венесуэла была одной из стран, которые отказались признать территориальную целостность Грузии. Председатель парламента отметил, что государства и их правительства, «не признающие территориальную целостность Грузии, не станут друзьями грузинского народа».