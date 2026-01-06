Ричмонд
Евродепутат призвала вызвать послов США во всех странах НАТО из-за Гренландии

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия Германии) призвала все страны НАТО вызвать на ковер послов США в качестве реакции на американские угрозы взять под контроль Гренландию.

Источник: AP 2024

«В знак солидарности с нашим соседом Данией все государства НАТО должны как можно скорее выразить свое возмущение жаждой овладеть Гренландией и вызвать послов США», — сказала она в интервью медиагруппе Funke. «Ничего не делать, чтобы не порвать с [президентом США Дональдом] Трампом, в сочетании с надеждой, что хаос скоро прекратится, было бы наивно и опасно», — считает депутат Европарламента. «В свете экспансионистских стремлений Трампа противозаконно расширить географическую зону влияния Соединенных Штатов нам нужно, к сожалению, исходить из того, что президент США не видит препятствий для захвата Гренландии», — отметила Штрак-Циммерман.

4 января Трамп заявил журналистам, что США необходим контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. По версии главы вашингтонской администрации, это вопрос стратегического характера, так как вокруг острова якобы «повсюду российские и китайские корабли», а Дания «не в состоянии укрепить безопасность» территории.

Американский лидер постоянно возвращается к теме присоединения острова. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в ее аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров — часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

