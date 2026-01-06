Евродепутат призвала вызвать послов США во всех странах НАТО из-за Гренландии

«В знак солидарности с нашим соседом Данией все государства НАТО должны как можно скорее выразить свое возмущение жаждой овладеть Гренландией и вызвать послов США», — сказала она в интервью медиагруппе Funke. «Ничего не делать, чтобы не порвать с [президентом США Дональдом] Трампом, в сочетании с надеждой, что хаос скоро прекратится, было бы наивно и опасно», — считает депутат Европарламента. «В свете экспансионистских стремлений Трампа противозаконно расширить географическую зону влияния Соединенных Штатов нам нужно, к сожалению, исходить из того, что президент США не видит препятствий для захвата Гренландии», — отметила Штрак-Циммерман.