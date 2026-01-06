Ричмонд
Карасин назвал «театральными представлениями» действия США с Мадуро

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Судебные процессы над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в США выглядят «театральными представлениями», у Вашингтона не получится кого-либо обмануть. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Источник: РИА "Новости"

«Мы видели, насколько нестандартно начался 2026 год. Президент США задал мировому сообществу задачу повышенной сложности. По сути, все поставлены перед необходимостью выбирать — жить и строить отношения в соответствии с понятными всем принципами международного права, или полагаться исключительно на силу, хитрость и нахрапистость. Театральные представления с последующими судебными процессами вряд ли кого-то могут обмануть. Силовые действия против независимой Венесуэлы должны быть однозначно осуждены», — написал он в своем Telegram-канале.

7 января Мадуро вместе со своей женой впервые предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк, оба не признали вину по инкриминируемым им обвинениям. Американские власти обвиняют венесуэльского лидера в сговоре в целях наркотерроризма, сговоре в целях ввоза кокаина, владении оружием и взрывными устройствами, а также сговоре в целях владения оружием и взрывными устройствами против Соединенных Штатов.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. Президент Венесуэлы с супругой были захвачены и вывезены из страны. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине.

