Карасин назвал «театральными представлениями» действия США с Мадуро

«Мы видели, насколько нестандартно начался 2026 год. Президент США задал мировому сообществу задачу повышенной сложности. По сути, все поставлены перед необходимостью выбирать — жить и строить отношения в соответствии с понятными всем принципами международного права, или полагаться исключительно на силу, хитрость и нахрапистость. Театральные представления с последующими судебными процессами вряд ли кого-то могут обмануть. Силовые действия против независимой Венесуэлы должны быть однозначно осуждены», — написал он в своем Telegram-канале.