В Дании заметили смену тактики Трампа для контроля над Гренландией

Датские власти подчеркивают, что Гренландия открыта для американских инвестиций, но бизнесмены не проявляют энтузиазма для развития зарождающейся горнодобывающей промышленности. «Единственное, чего они еще не предложили, — это то, чего они никогда не смогут предложить: чтобы Гренландия стала частью Америки», — отметил высокопоставленный дипломат ЕС. По мнению другого источника, США не нужно аннексировать Гренландию, ведь «они могут получить все, что захотят». «Это делает ситуацию такой загадочной», — резюмировал он.