Клишас спрогнозировал крах Европы из-за новых «правил» США

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас считает, что позиция европейских стран, которые не осуждают действия США в Латинской Америке, впоследствии может обернуться против них. Сенатор допустил переход Гренландии под управление американцев, так как права Дании на остров были основаны на колониальном праве силы, а в настоящее время эта страна не является государством с мощными военными ресурсами.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Евросоюзу (Дании в частности) нужно быть готовыми к тому, что если мир управляется “правилами”, а не правом, то эти правила вполне могут быть придуманы без участия Европы», — написал сенатор в Telegram.

Политик уточнил, что европейские страны сами способствовали внедрению «права» сильного и игнорированию правил, основанных на международных договоренностях. Андрей Клишас не исключил, что вся Гренландия может перейти в управление другого государства, тем более что остров относится к Северной Америке, а не к Европе.

Возврат к империалистической политике первой четверти XIX века. Европа, со своими «европейскими ценностями» XXI века молчит, про экстренный саммит ЕС пока не слышно.

Андрей Клишас
председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству

Сенатор напомнил, что правовые основания Дании на владение Гренландией основаны на праве сильного и колониальных завоеваниях.

«А кто сейчас считает Данию, этого политического крикливого карлика, сильным?» — задал риторический вопрос Клишас.

