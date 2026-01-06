Клишас спрогнозировал крах Европы из-за новых «правил» США

Политик уточнил, что европейские страны сами способствовали внедрению «права» сильного и игнорированию правил, основанных на международных договоренностях. Андрей Клишас не исключил, что вся Гренландия может перейти в управление другого государства, тем более что остров относится к Северной Америке, а не к Европе.
Возврат к империалистической политике первой четверти XIX века. Европа, со своими «европейскими ценностями» XXI века молчит, про экстренный саммит ЕС пока не слышно.
Сенатор напомнил, что правовые основания Дании на владение Гренландией основаны на праве сильного и колониальных завоеваниях.
«А кто сейчас считает Данию, этого политического крикливого карлика, сильным?» — задал риторический вопрос Клишас.