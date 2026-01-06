Клишас спрогнозировал крах Европы из-за новых «правил» США

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас считает, что позиция европейских стран, которые не осуждают действия США в Латинской Америке, впоследствии может обернуться против них. Сенатор допустил переход Гренландии под управление американцев, так как права Дании на остров были основаны на колониальном праве силы, а в настоящее время эта страна не является государством с мощными военными ресурсами.