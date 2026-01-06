«Попытка перехвата русскоязычной аудитории»: зачем Госдеп зондирует медиапространство Казахстана

Впрочем, для США подобное «вторжение» не внове. В феврале 2025 года, как обнаружил RT, Госдеп таким же образом раскошеливался на «иммерсивную журналистику» и работу с данными в казахстанских медиа. На подобном ловили их и раньше, когда Соединённые Штаты также выделяли гранты на поддержку «стремления Казахстана к демократии» посредством «поддержки» СМИ.