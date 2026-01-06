«Попытка перехвата русскоязычной аудитории»: зачем Госдеп зондирует медиапространство Казахстана

Госдеп активизировался в Центральной Азии неспроста, считают эксперты. Это не просто зондаж настроений населения, полагают они, а очередная попытка начать свою игру в медийном пространстве региона, противодействуя информационным усилиям России.
По документам, для нужд дипмиссии США в Казахстане разработают специальное веб-приложение. Оно должно быть ориентировано как на казахско-, так и на русскоязычную аудиторию и работать на противодействие «иностранной враждебной пропаганде».
Хитроумное приложение
При этом Госдеп ждёт от потенциальных партнёров расширения «инновационных решений». Они должны продемонстрировать «способность бороться с иностранной пропагандой, повышать зрительскую осведомлённость и уверенность в точности и достоверности информации о Соединенных Штатах и их внешней политике».
Разрабатываемое приложение позволит отделу общественной дипломатии «выявить и испытать инструментарий, способный систематически еженедельно анализировать актуальную повестку в TikTok, Telegram и Instagram* в казахстанском информационном поле», отмечается в заявке Госдепа.
Опасная игра
Подобные замеры характеристик соцсетей и медиаполя Казахстана говорят о намерении США понять и проанализировать информационную «поляну», а затем воздействовать на неё, в том числе и с помощью антироссийских нарративов, отмечает политолог Владимир Брутер.
«Перед нами попытка сначала анализа, а потом и перехвата огромной русскоязычной аудитории в странах Центральной Азии, в частности в Казахстане. Аудитория эта очень пластична, имеет тенденцию перетекать с площадки на площадку», — пояснил собеседник RT.
Это не просто игра, подчёркивает эксперт:
Впрочем, для США подобное «вторжение» не внове. В феврале 2025 года, как обнаружил RT, Госдеп таким же образом раскошеливался на «иммерсивную журналистику» и работу с данными в казахстанских медиа. На подобном ловили их и раньше, когда Соединённые Штаты также выделяли гранты на поддержку «стремления Казахстана к демократии» посредством «поддержки» СМИ.
* Meta — владелец Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.