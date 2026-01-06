Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Попытка перехвата русскоязычной аудитории»: зачем Госдеп зондирует медиапространство Казахстана

Новый виток информационной войны с Россией инициировал Госдеп США. Полем «битвы» выбран Казахстан. Как выяснил RT из анализа системы госзакупок правительства США, американское внешнеполитическое ведомство намерено изучить «деструктивное» информационное воздействие на аудиторию Казахстана — причём как на казахском, так и на русском языках.

Источник: Reuters

Госдеп активизировался в Центральной Азии неспроста, считают эксперты. Это не просто зондаж настроений населения, полагают они, а очередная попытка начать свою игру в медийном пространстве региона, противодействуя информационным усилиям России.

Своё влияние Госдеп США планирует усилить с помощью системы онлайн-мониторинга казахских социальных сетей — именно её создание стало объектом закупки на электронной площадке правительства.

По документам, для нужд дипмиссии США в Казахстане разработают специальное веб-приложение. Оно должно быть ориентировано как на казахско-, так и на русскоязычную аудиторию и работать на противодействие «иностранной враждебной пропаганде».

Хитроумное приложение

При этом Госдеп ждёт от потенциальных партнёров расширения «инновационных решений». Они должны продемонстрировать «способность бороться с иностранной пропагандой, повышать зрительскую осведомлённость и уверенность в точности и достоверности информации о Соединенных Штатах и их внешней политике».

Разрабатываемое приложение позволит отделу общественной дипломатии «выявить и испытать инструментарий, способный систематически еженедельно анализировать актуальную повестку в TikTok, Telegram и Instagram* в казахстанском информационном поле», отмечается в заявке Госдепа.

Заказчик рассчитывает, что решение будет не только анализировать и оценивать пропаганду, распространяемую на казахском и русском языках в популярных соцсетях, но и выявлять характеристики контента, охвата, взаимодействия и воздействия актуальной повестки в цифровых медиа.

Опасная игра

Подобные замеры характеристик соцсетей и медиаполя Казахстана говорят о намерении США понять и проанализировать информационную «поляну», а затем воздействовать на неё, в том числе и с помощью антироссийских нарративов, отмечает политолог Владимир Брутер.

«Перед нами попытка сначала анализа, а потом и перехвата огромной русскоязычной аудитории в странах Центральной Азии, в частности в Казахстане. Аудитория эта очень пластична, имеет тенденцию перетекать с площадки на площадку», — пояснил собеседник RT.

Это не просто игра, подчёркивает эксперт:

«Попытки американцев играть на этом поле можно однозначно трактовать как враждебные нам. В геополитическом плане США нам в Центральной Азии явный противник. Они будут работать и с общественными настроениями, и с инфлюенсерами, формируя негативный образ России, выпячивая свои какие-то добродетели».

Впрочем, для США подобное «вторжение» не внове. В феврале 2025 года, как обнаружил RT, Госдеп таким же образом раскошеливался на «иммерсивную журналистику» и работу с данными в казахстанских медиа. На подобном ловили их и раньше, когда Соединённые Штаты также выделяли гранты на поддержку «стремления Казахстана к демократии» посредством «поддержки» СМИ.

* Meta — владелец Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.