Telegraph: у администрации Трампа нет плана дальнейших действий по Венесуэле

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. У Администрации президента США Дональда Трампа после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро нет плана дальнейших действий в отношении республики. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«Программы и плана дальнейших действий нет», — сказал собеседник издания. По его словам, администрация Трампа будет следить за событиями в Венесуэле и реагировать на них в случае необходимости.

Другой источник газеты заявил, что Трамп, по всей видимости, не прочь оставить на переходный период у власти представителей венесуэльского кабмина, в то время как госсекретарь США Марко Рубио занимает более жесткую позицию, полагая, что многие члены правительства Боливарианской Республики «связаны с наркоторговлей».

