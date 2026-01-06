Telegraph: у администрации Трампа нет плана дальнейших действий по Венесуэле

«Программы и плана дальнейших действий нет», — сказал собеседник издания. По его словам, администрация Трампа будет следить за событиями в Венесуэле и реагировать на них в случае необходимости.
Другой источник газеты заявил, что Трамп, по всей видимости, не прочь оставить на переходный период у власти представителей венесуэльского кабмина, в то время как госсекретарь США Марко Рубио занимает более жесткую позицию, полагая, что многие члены правительства Боливарианской Республики «связаны с наркоторговлей».