В Казахстане завели дело из-за высказываний по атаке на КТК

В Казахстане генпрокуратура завела уголовное дело после поддержки некоторыми гражданами страны ударов украинских дронов по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом 6 января говорится в ответе ведомства на запрос депутата нижней палаты парламента Айдоса Сарыма.

Источник: ГУ МВД

«В ходе досудебного расследования приняты меры к установлению данных лиц и сбору доказательств их виновности», — указано в сообщении.

Там добавили, что по итогам их действиям будет дана окончательная квалификация и принято процессуальное решение. Кроме того, в ведомстве напомнили, что ранее уже публиковалось предупреждение о недопустимости распространения противоправного контента, а также было напоминание об уголовной и административной ответственности за такие действия.

В результате украинской атаки 29 ноября один из причалов КТК был поврежден. Из-за этого были прекращены погрузочные и иные операции на терминале, а танкеры были отведены за пределы акватории КТК. В тот же день минэнерго Казахстана экстренно активизировало план по перенаправлению нефти на альтернативные маршруты. В связи с этим МИД Казахстана выразил протест.