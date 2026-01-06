В Казахстане завели дело из-за высказываний по атаке на КТК

В результате украинской атаки 29 ноября один из причалов КТК был поврежден. Из-за этого были прекращены погрузочные и иные операции на терминале, а танкеры были отведены за пределы акватории КТК. В тот же день минэнерго Казахстана экстренно активизировало план по перенаправлению нефти на альтернативные маршруты. В связи с этим МИД Казахстана выразил протест.