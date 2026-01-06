В Казахстане завели дело из-за высказываний по атаке на КТК

«В ходе досудебного расследования приняты меры к установлению данных лиц и сбору доказательств их виновности», — указано в сообщении.
Там добавили, что по итогам их действиям будет дана окончательная квалификация и принято процессуальное решение. Кроме того, в ведомстве напомнили, что ранее уже публиковалось предупреждение о недопустимости распространения противоправного контента, а также было напоминание об уголовной и административной ответственности за такие действия.
В результате украинской атаки 29 ноября один из причалов КТК был поврежден. Из-за этого были прекращены погрузочные и иные операции на терминале, а танкеры были отведены за пределы акватории КТК. В тот же день минэнерго Казахстана экстренно активизировало план по перенаправлению нефти на альтернативные маршруты. В связи с этим МИД Казахстана выразил протест.