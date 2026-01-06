Премьер Таиланда потребовал от Камбоджи объяснений из-за обстрела

«Мы требуем немедленного подробного объяснения от камбоджийской стороны. С нашей стороны инцидент рассматривается в соответствии с процедурами, оговоренными в совместном заявлении Таиланда и Камбоджи о прекращении огня от 27 декабря. Будет ли какой-либо ответный шаг, решается в рамках этих процедур, и Таиланд оставляет за собой право ответить в той или иной форме на минометный обстрел, в результате которого был ранен наш военнослужащий», — заявил Чанвиракун на брифинге для СМИ в Доме правительства в Бангкоке.