Страны Евросоюза настаивают на ужесточении миграционных мер, пишет FT

«В столицах стран сейчас настаивают на еще более жестоких мерах, которые в некоторых случаях перекликаются с репрессивной миграционной политикой президента США Дональда Трампа», — говорится в публикации.
В мае 2024 года ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран. Ранее Европейский парламент на пленарной сессии большинством голосов одобрил этот проблемный закон, получивший название «Пакт о миграции и предоставлении убежища». Он призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза. Странам было выделено два года на его внедрение в национальные системы.
Пакт, который разрабатывался и переписывался почти десять лет, предусматривает целую серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает «справедливое» распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства «первой линии», сталкивающиеся с наплывом нелегалов.