В Дании раскрыли, к чему приведут притязания США на Гренландию

Если США решат применить военную силу в отношении другой страны НАТО, тогда все прекратится.
Премьер-министр уточнила, что если Вашингтон решится присоединить Гренландию к своей территории военным путем и применит силу в отношении Дании, которая является членом военного объединения, то НАТО прекратит свое существование, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на AP.
Глава правительства Гренландии Йенс Фредерик Нильсен также считает, что силовой захват острова и включение его в состав США по решению Белого дома вызовет катастрофические последствия.
AP обращает внимание, что выступления премьеров Дании и Гренландии были сделаны после того, как США осуществили операцию в Венесуэле, где военные захватили Николаса Мадуро и его супругу, а затем чвывезли из страны и обвинили в торговле и поставках наркотиков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия необходима Америке для защиты от врагов. По данным Politico, Вашингтон может попытаться занять остров, принадлежащий Дании, до 4 июля, приурочив территориальное приобретение к 250-летнему юбилею страны. Кроме того, присоединение острова может сыграть в пользу Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре текущего года. Эксперты предполагают, что Гренландию смогут включить в состав США не военным путем, а дипломатическими методами.