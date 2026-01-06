В Дании раскрыли, к чему приведут притязания США на Гренландию

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия необходима Америке для защиты от врагов. По данным Politico, Вашингтон может попытаться занять остров, принадлежащий Дании, до 4 июля, приурочив территориальное приобретение к 250-летнему юбилею страны. Кроме того, присоединение острова может сыграть в пользу Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре текущего года. Эксперты предполагают, что Гренландию смогут включить в состав США не военным путем, а дипломатическими методами.