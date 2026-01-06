Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дании раскрыли, к чему приведут притязания США на Гренландию

Глава правительства Дании Метте Фредериксен считает, что попытки США присвоить Гренландию могут привести к прекращению существования Североатлантического альянса, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Если США решат применить военную силу в отношении другой страны НАТО, тогда все прекратится.

Метте Фредериксен
премьер-министр Дании (цитата по AP)

Премьер-министр уточнила, что если Вашингтон решится присоединить Гренландию к своей территории военным путем и применит силу в отношении Дании, которая является членом военного объединения, то НАТО прекратит свое существование, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на AP.

Глава правительства Гренландии Йенс Фредерик Нильсен также считает, что силовой захват острова и включение его в состав США по решению Белого дома вызовет катастрофические последствия.

AP обращает внимание, что выступления премьеров Дании и Гренландии были сделаны после того, как США осуществили операцию в Венесуэле, где военные захватили Николаса Мадуро и его супругу, а затем чвывезли из страны и обвинили в торговле и поставках наркотиков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия необходима Америке для защиты от врагов. По данным Politico, Вашингтон может попытаться занять остров, принадлежащий Дании, до 4 июля, приурочив территориальное приобретение к 250-летнему юбилею страны. Кроме того, присоединение острова может сыграть в пользу Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре текущего года. Эксперты предполагают, что Гренландию смогут включить в состав США не военным путем, а дипломатическими методами.