Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Родина в хороших руках, папа». Сын Мадуро выступил с первым заявлением

Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро Герра Мадуро выступил с публичным заявлением после захвата отца американскими военными.

Все новости РБК

Это произошло в Национальной ассамблее Венесуэлы (местный парламент), членом которой Мадуро-младший является. Законодатели собрались в Каракасе, чтобы присягнуть на новый срок до 2031 года.

«Папа, ты сделал всех нас в семье сильными людьми. Вот мы выполняем свой долг, пока ты не вернешься. Родина в хороших руках, папа. И скоро мы обнимем друг друга здесь, в Венесуэле», — сказал 35-летний парламентарий, обращаясь к отцу и не скрывая слез. Кадры из парламента показало государственное телевидение Венесуэлы.

По распоряжению президента США американские военные 3 января захватили в Каракасе Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезли в Нью-Йорк, где суд предъявил венесуэльскому политику обвинения в наркотерроризме.

Первое техническое заседание суда продлилось около получаса. Мадуро заявил, что впервые ознакомился с текстом предъявленных ему обвинений. Ни президент Венесуэлы, ни его супруга вину не признают. «Я не виновен. Я порядочный человек. Я по-прежнему президент своей страны», — сказал Мадуро через переводчика.

В качестве временного президента Венесуэлы присягу приняла вице-президент республики Дельси Родригес.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше