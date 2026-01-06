Ричмонд
Глава датских арктических сил заявил, что угрозы для Гренландии нет

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Глава арктического командования вооруженных сил Дании Сёрен Андерсен на фоне очередных притязаний США на Гренландию заявил, что угрозы для острова в настоящее время нет.

Источник: Danish MOD

Президент США Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы заявил 4 января в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.

«Я думаю, угрозы для Гренландии прямо сейчас нет», — заявил Андерсен в комментарии телеканалу CNN.

Как заявил телеканалу один из датских военных чиновников, военные страны считают, что оборонять остров относительно просто. В частности, благодаря суровому климату, горному рельефу и нехватке инфраструктуры все восточное побережье Гренландии считается фактически неприступным.

«Датские военные чиновники в частном порядке рассказали CNN, что (учебные — ред.) маневры на суше, море и в воздухе на самом деле были организованы для того, чтобы показать Трампу, насколько серьезно она (Дания — ред.) относится к безопасности Гренландии на фоне его неоднократных угроз захватить ее, в надежде убедить его передумать», — говорится в материале телеканала.

Во вторник датский МИД сообщил, что комитет по внешней политике парламента Дании проведёт во вторник встречу с участием глав датских министерств иностранных дел Ларса Лёкке Расмуссена и обороны Троэльса Лунда Поульсена по теме «отношений королевства с США».

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью «скоро» на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США — близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.

Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

