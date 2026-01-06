Ричмонд
Дмитриев считает, что наступила эра перерисовки карт влияния

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что наступила эра перерисовки карт влияния.

Источник: © РИА Новости

«Эпоха перерисовки карт влияния», — написал Дмитриев в социальной сети X, комментируя публикацию одного из пользователей соцсети — в этом посте размещена карта мира, поделенная на три части между президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее госдепартамент США объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона, подчеркнув, что президент Дональд Трамп намерен не допустить угроз безопасности Соединенных Штатов. К своему посту госдепартамент прикрепил черно-белый фотоснимок президента США Дональда Трампа на одном из официальных мероприятий, поверх которого белыми и красными буквами значится слоган «Это НАШЕ полушарие».

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
