Дмитриев считает, что наступила эра перерисовки карт влияния

«Эпоха перерисовки карт влияния», — написал Дмитриев в социальной сети X, комментируя публикацию одного из пользователей соцсети — в этом посте размещена карта мира, поделенная на три части между президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее госдепартамент США объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона, подчеркнув, что президент Дональд Трамп намерен не допустить угроз безопасности Соединенных Штатов. К своему посту госдепартамент прикрепил черно-белый фотоснимок президента США Дональда Трампа на одном из официальных мероприятий, поверх которого белыми и красными буквами значится слоган «Это НАШЕ полушарие».