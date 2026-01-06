Дмитриев считает, что наступила эра перерисовки карт влияния

«Эпоха перерисовки карт влияния», — написал Дмитриев в социальной сети X, комментируя публикацию одного из пользователей соцсети — в этом посте размещена карта мира, поделенная на три части между президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.