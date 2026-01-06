Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гарантии Украине могут подписать в ближайшие дни в Вашингтоне, заявил Туск

ВАРШАВА, 6 янв — РИА Новости. Подписание американо-европейских документов о гарантиях безопасности для Украины может состояться в ближайшие дни в Вашингтоне, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, вылетая в Париж на встречу «коалиции желающих».

Источник: AP 2024

Во вторник в Париже состоятся встреча так называемой «коалиции желающих» на высшем уровне. В ней примут участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

«Не следует ожидать в Париже каких-то решений. Не исключено, что до подписания документов, которые утвердят окончательную совместную американо-европейскую позицию, дойдет в ближайшие дни, возможно в Вашингтоне. Этот вопрос еще открыт», — сказал Туск.

Владимир Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше