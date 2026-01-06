Гарантии Украине могут подписать в ближайшие дни в Вашингтоне, заявил Туск

Во вторник в Париже состоятся встреча так называемой «коалиции желающих» на высшем уровне. В ней примут участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
«Не следует ожидать в Париже каких-то решений. Не исключено, что до подписания документов, которые утвердят окончательную совместную американо-европейскую позицию, дойдет в ближайшие дни, возможно в Вашингтоне. Этот вопрос еще открыт», — сказал Туск.
Владимир Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.