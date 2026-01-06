Ричмонд
ЕК: Евросоюз не признает легитимность и. о. президента Венесуэлы Родригес

БРЮССЕЛЬ, 6 января /ТАСС/. Евросоюз не признает легитимность исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, как не признавала легитимность Николаса Мадуро, но будет поддерживать «ограниченные контакты» с властями республики. Об этом заявила представитель Еврокомиссия Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

Источник: РИА "Новости"

«Делси Родригес принесла присягу, как и. о. президента Венесуэлы, но нынешние власти Венесуэлы получили свой мандат на основании выборов, которые не соответствовали пожеланиям демократических перемен», — сказала она. По ее словам, ЕС «не считает легитимным президентом ни Николаса Мадуро, ни Делси Родригес».

«Мы будем поддерживать ограниченные контакты с ней и властями Венесуэлы», — добавила Хиппер.

