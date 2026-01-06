ЕК: Евросоюз не признает легитимность и. о. президента Венесуэлы Родригес

«Делси Родригес принесла присягу, как и. о. президента Венесуэлы, но нынешние власти Венесуэлы получили свой мандат на основании выборов, которые не соответствовали пожеланиям демократических перемен», — сказала она. По ее словам, ЕС «не считает легитимным президентом ни Николаса Мадуро, ни Делси Родригес».
«Мы будем поддерживать ограниченные контакты с ней и властями Венесуэлы», — добавила Хиппер.
