ЕК назвала Арктику ключевым приоритетом для ЕС

БРЮССЕЛЬ, 6 янв — РИА Новости. Арктика является ключевым приоритетом для ЕС, Брюссель рассматривает вопрос о Гренландии в рамках безопасности региона, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер.
Хиппер добавила, что ЕС «полностью солидарен» с Данией и Гренландией.