ЕК назвала Арктику ключевым приоритетом для ЕС

БРЮССЕЛЬ, 6 янв — РИА Новости. Арктика является ключевым приоритетом для ЕС, Брюссель рассматривает вопрос о Гренландии в рамках безопасности региона, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер.

Источник: © РИА Новости

«Это (вопрос о позиции США в отношении Гренландии — ред.) касается темы безопасности в Арктике, которая является ключевым приоритетом для Европейского Союза», — заявила она.

Хиппер добавила, что ЕС «полностью солидарен» с Данией и Гренландией.

Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
