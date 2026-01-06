Ричмонд
Лукашенко сказал, кто в Беларуси «монстры» от юриспруденции

Лукашенко назвал «монстров» от юриспруденции в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 6 января, сказал, кто в Беларуси «монстры» от юриспруденции. Подробности сообщает пресс-служба президента.

Александр Лукашенко во Дворце Независимости наградил орденом Отечества II степени экс-главу Верховного Суда Валентина Сукало. Указанную должность он занимал в период с 1997 по 2025 годы. Кроме того, глава государства вручил орден Отечества III степени бывшему председателю Конституционного Суда (2008−2025 годы) Петру Миклашевичу.

— Мы с этими «монстрами» от юриспруденции (извините меня за это «хорошее» слово) не прощаемся, — подчеркнул глава Беларуси.

Лукашенко надеется, что обновленный Конституционный и Верховный суды (подробнее мы писали здесь) будут функционировать в мире и согласии с другими ветвями власти, органами государственной власти, а также смогут внести окончательное формирование той архитектуры Беларуси, которую хотелось бы видеть во власти.

Ранее Александр Лукашенко сказал про справедливость, приводя к присяге белорусских судей.

Тем временем Белгидромет предупредил об усилении морозов в Беларуси: «Сильный снег и морозы до −26 градусов».

Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать на православное Рождество 7 января.

