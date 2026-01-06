CNN узнал об обсуждении в Пентагоне захвата танкера с российским флагом

Танкер Bella 1 под флагом Панамы, попавший в санкционный список США за работу в «теневом флоте» в 2024 году, преследовался Соединенными Штатами, но позже экипаж нарисовал на корпусе судна российский флаг и заявил, что корабль находится под защитой России. Вскоре после этого судно появилось в официальном российском реестре судов под новым названием — Marinera. Москва, как пишет The New York Times, направила в Вашингтон официальное требование прекратить преследование судна.