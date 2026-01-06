Reuters раскрыл, какие гарантии пообещают Украине в «коалиции желающих»

Агентство изучило проект документа.
Гарантии безопасности Украине от стран «коалиции желающих» будут включать в себя «связывающие обязательства» на случай «нападения России», говорится в проекте итоговой декларации, пишет Reuters. Агентство изучило проект документа.
«Эти обязательства могут включать использование военного потенциала, разведывательной и материально-технической поддержки, дипломатические инициативы, принятие дополнительных санкций», — говорится в проекте, с которым ознакомилось агентство Reuters.
Согласно проекту документа, обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив, принятие дополнительных санкций. Союзники Украины также готовы принять на себя обязательства по «системе политически и юридически обязывающих гарантий», которые будут активированы «с момента наступления режима прекращения огня», пишет агентство.
Прежде многие обещания в военной сфере были более расплывчатыми, отмечают собеседники Reuters. Теперь же, по словам высокопоставленного европейского чиновника, есть надежда, что предложенные коалицией гарантии будут усилены обязательствами США, которые обсуждались в ходе двусторонних переговоров с Украиной. Сам американский президент Дональд Трамп ранее подтверждал, что США готовы помочь Украине с гарантиями безопасности.
Текст заявления должен быть одобрен на саммите лидеров «коалиции желающих», который сегодня пройдет в Париже. Во французскую столицу уже прибыл украинский президент Владимир Зеленский, а также специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Всего в «коалицию желающих» входят более чем 30 стран.
По итогам прошлой встречи лидеры стран ЕС заявили, что гарантии должны включать создание возглавляемых Европой и поддерживаемых США «многонациональных сил для Украины». По задумке «коалиции желающих», они будут способствовать восстановлению ВСУ, обеспечению безопасности украинского воздушного пространства и поддержанию безопасности на море.
«Европейская правда» со ссылкой на источник в Елисейском дворце писала, что участники саммита в Париже будут сосредоточены на обсуждении пяти пунктов будущих обязательств: прекращение огня и мониторинг его соблюдения; продолжение поддержки ВСУ; формат размещения многонациональных сил на территории Украины; гарантии союзников в случае агрессии России; долгосрочное оборонное сотрудничество.
Российские власти требуют, чтобы на территории Украины не были развернуты войска из стран НАТО.