Депутат Рады Железняк: Умерова уволят с должности секретаря СНБО Украины

Зеленский также сообщил, что председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко перейдет на работу в МВД. После этого Зеленский объявил, что действующий министр обороны Денис Шмыгаль будет предложен на пост вице-премьера и министра энергетики, а пост главы Минобороны он предложил действующему министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.