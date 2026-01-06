Депутат Рады Железняк: Умерова уволят с должности секретаря СНБО Украины

«Будут менять секретаря СНБО (кстати, легче перечислить людей, которым еще не предложили этот пост за последнее время)», — написал Железняк в своем Telegram-канале. По его информации, Умерова переведут на должность советника Зеленского по безопасности.
Также, по данным Железняка, могут смениться несколько министров, в первую очередь, глава министерства образования и науки Оксен Лисовой.
В начале января Зеленский уже провел ряд кадровых перестановок. Он снял с должности руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова и назначил его главой своего офиса. На место Буданова в ГУР был назначен бывший глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.
Зеленский также сообщил, что председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко перейдет на работу в МВД. После этого Зеленский объявил, что действующий министр обороны Денис Шмыгаль будет предложен на пост вице-премьера и министра энергетики, а пост главы Минобороны он предложил действующему министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.
На этом перестановки не закончились, и 5 января стало известно, что в отставку под давлением Зеленского подал глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк. Исполняющим обязанности главы спецслужбы назначен начальник Центра специальных операций «А» СБУ Евгений Хмара.