Депутат Рады Железняк: Умерова уволят с должности секретаря СНБО Украины

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Рустем Умеров может покинуть пост секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) и стать советником Владимира Зеленского по безопасности. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Источник: Reuters

«Будут менять секретаря СНБО (кстати, легче перечислить людей, которым еще не предложили этот пост за последнее время)», — написал Железняк в своем Telegram-канале. По его информации, Умерова переведут на должность советника Зеленского по безопасности.

Также, по данным Железняка, могут смениться несколько министров, в первую очередь, глава министерства образования и науки Оксен Лисовой.

В начале января Зеленский уже провел ряд кадровых перестановок. Он снял с должности руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова и назначил его главой своего офиса. На место Буданова в ГУР был назначен бывший глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

Зеленский также сообщил, что председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко перейдет на работу в МВД. После этого Зеленский объявил, что действующий министр обороны Денис Шмыгаль будет предложен на пост вице-премьера и министра энергетики, а пост главы Минобороны он предложил действующему министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.

На этом перестановки не закончились, и 5 января стало известно, что в отставку под давлением Зеленского подал глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк. Исполняющим обязанности главы спецслужбы назначен начальник Центра специальных операций «А» СБУ Евгений Хмара.