Орбан: европейцы навредят себе, предоставив Украине 800 миллиардов евро

Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает «латать дыры» в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.