МИД: корабль США преследует российский танкер «Маринера» в Атлантике

Дипломаты сообщили, что танкеру «уделяется повышенное и явно не соразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО». Утверждается, что уже несколько дней за судном следует корабль береговой охраны США, притом что танкер находится в 4 тыс. км от американского побережья.