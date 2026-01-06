МИД: корабль США преследует российский танкер «Маринера» в Атлантике

«С тревогой отслеживаем аномальную ситуацию», — заявили в МИД (цитата по ТАСС).
Дипломаты сообщили, что танкеру «уделяется повышенное и явно не соразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО». Утверждается, что уже несколько дней за судном следует корабль береговой охраны США, притом что танкер находится в 4 тыс. км от американского побережья.
Российский МИД призвал западные страны следовать принципам свободы судоходства в открытом море.
