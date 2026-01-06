В Британии заявили о хрупкости НАТО после ударов по Венесуэле

«Мы живем во все более опасном мире. Североатлантический союз становится хрупким. Мы хотим быть уверены, что сохраним единство НАТО. Вот почему премьер-министр должен сделать все возможное, чтобы президент Трамп остался за столом переговоров. Что меня беспокоит, так это то, что после событий в Венесуэле Кир Стармер даже не позвонил президенту Трампу. Это шокирует. Когда 40 лет назад США вторглись в Гренаду, они сначала сообщили об этом Великобритании, и (экс-президент США Рональд — ред.) Рейган разговаривал по телефону с (экс-премьером Великобритании — ред.) Маргарет Тэтчер», — сказала Баденок телеканалу Sky News.