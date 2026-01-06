В Британии заявили о хрупкости НАТО после ударов по Венесуэле

«Мы живем во все более опасном мире. Североатлантический союз становится хрупким. Мы хотим быть уверены, что сохраним единство НАТО. Вот почему премьер-министр должен сделать все возможное, чтобы президент Трамп остался за столом переговоров. Что меня беспокоит, так это то, что после событий в Венесуэле Кир Стармер даже не позвонил президенту Трампу. Это шокирует. Когда 40 лет назад США вторглись в Гренаду, они сначала сообщили об этом Великобритании, и (экс-президент США Рональд — ред.) Рейган разговаривал по телефону с (экс-премьером Великобритании — ред.) Маргарет Тэтчер», — сказала Баденок телеканалу Sky News.
Третьего января Стармер заявил, что пока не обсуждал удары по Венесуэле с Трампом. С тех пор сообщений о переговорах с президентом США не было. Газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Стармер не был проинформирован об ударах заранее.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к «наркотерроризму» и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.