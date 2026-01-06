В Госдуме отреагировали на угрозу Госдепа США на русском языке

Алексей Чепа заметил, что некоторые американские службы, обсуждая мирные договоренности между Украиной и Россией, высказывают мнение, что Москва склонна к политическим играм. При этом Кремль демонстрирует последовательность в своих действиях и решениях в соответствии с достигнутыми соглашениями между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже в августе 2025 года. Депутат напомнил, что в ходе встречи на Аляске российская сторона раскрыла свои требования и позицию, которой придерживается.