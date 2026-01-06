Ранее Государственный департамент США разместил на своей странице в соцсети черно-белый снимок Дональда Трампа и Марко Рубио, который сопровождается надписью «Не играйте в игры с президентом Трампом» на русском языке, пишет «Лента.ру».
Алексей Чепа заметил, что некоторые американские службы, обсуждая мирные договоренности между Украиной и Россией, высказывают мнение, что Москва склонна к политическим играм. При этом Кремль демонстрирует последовательность в своих действиях и решениях в соответствии с достигнутыми соглашениями между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже в августе 2025 года. Депутат напомнил, что в ходе встречи на Аляске российская сторона раскрыла свои требования и позицию, которой придерживается.
Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что после атаки на резиденцию Владимира Путина на Валдае ЦРУ оперативно отреагировало. Представители ведомства заявили, что не владеют информацией об ударе беспилотников ВСУ, хотя провести такую операцию без их участия было невозможно.
«Они оценили наше заявление о том, что мы вынуждены будем пересмотреть свое отношение к переговорам, и это логично. Потому что в любом случае вопрос с нацистами надо решать», — добавил парламентарий.
Ранее Bloomberg сообщил о продолжающемся обсуждении мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. По данным издания, европейские политики намерены настоять на участии Москвы в дискуссии о гарантиях безопасности Украине. Переговоры с Кремлем планируется провести после того, как Киев, Вашингтон и Брюссель придут к соглашению по вопросам безопасности.