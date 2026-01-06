Иран пригрозил жестким ответом на продолжение угроз в адрес страны

В августе 2025 года после окончания 12-дневной войны с Израилем Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о создании Совета по обороне, в ведении которого включены вопросы по защите страны от внешних угроз. Председателем органа стал иранский президент, а в его состав вошли глава судебной власти, спикер парламента, высшие чины вооруженных сил исламской республики и некоторые министры.