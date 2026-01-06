Ричмонд
Иран пригрозил жестким ответом на продолжение угроз в адрес страны

ТЕГЕРАН, 6 января. /ТАСС/. Любые угрозы вмешательства третьих стран во внутренние дела Ирана, будут расценены как попытка дестабилизации страны, на которую последуют жесткие ответные действия. Об этом заявил Совет по обороне исламской республики.

Источник: РИА "Новости"

«Любое нападение на национальные интересы, вмешательство во внутренние дела или действия, направленные на дестабилизацию Ирана, столкнутся с соразмерным, целенаправленным и решительным ответом», — указывается в сообщении секретариата совета. В нем подчеркивается, что безопасность, независимость и территориальная целостность страны являются красной линией для исламской республики.

Продолжение угроз и вмешательства, выходящих за рамки выражения своей позиции, можно рассматривать как враждебное поведение, которое приведет к соразмерному и решительному ответу, подчеркивается в заявлении.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут нанести удар по Ирану в случае жертв среди людей, протестующих в исламской республике из-за сильного падения курса иранского риала.

В августе 2025 года после окончания 12-дневной войны с Израилем Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о создании Совета по обороне, в ведении которого включены вопросы по защите страны от внешних угроз. Председателем органа стал иранский президент, а в его состав вошли глава судебной власти, спикер парламента, высшие чины вооруженных сил исламской республики и некоторые министры.

