Канцлер Германии заявил, что Гренландия принадлежит населяющему ее народу

Как после операции в отношении Венесуэлы объявил в интервью журналу Atlantic 4 января Трамп, США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. В тот же день премьер Дании Метте Фредериксен призвала американского лидера прекратить угрозы о присоединении острова к Штатам.
«Гренландия принадлежит ее народу», — написал Мерц в своем аккаунте в соцсети Х.
«Безопасность в Арктике остается важным приоритетом для Европы. Мы едины в том, что Дания, включая Гренландию, является частью НАТО. Безопасность Арктики должна обеспечиваться совместно с партнерами по НАТО, включая США», — заключил Мерц.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью «скоро» на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты — близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности Королевства Дания. Гренландский премьер Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский президент отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.