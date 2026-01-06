Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Le Figaro сообщила о разногласиях в «коалиции желающих» из-за поддержки Украины

Представители стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», собрались в Париже на фоне углубляющихся разногласий по вопросу объема поддержки Украины. Об этом 6 января сообщила газета Le Figaro.

Источник: Reuters

По данным СМИ, государства Скандинавии и Балтии упрекают Францию и Германию в недостаточном вкладе в помощь Киеву. Северные страны и государства, граничащие с Россией, считают, что несут непропорционально большую нагрузку. Так, в пересчете на долю ВВП Дания направляет на поддержку Украины около 3%, что почти в 10 раз больше Франции, чей показатель составляет 0,29%.

Крупнейшими донорами Украины по-прежнему остаются страны Балтии, Швеция, Финляндия, Нидерланды и Польша, пишет Le Figaro.

Их лидеры, по информации газеты, в кулуарах убеждают Великобританию, Германию и Францию увеличить объемы помощи. При этом Италия и Испания, несмотря на публичные заявления, находятся среди аутсайдеров донорской поддержки — 0,14% и 0,12% ВВП соответственно.

Недовольство партнеров вызывает и отказ Франции, Великобритании и Италии принимать участие в закупках американского оружия для Украины. Газета напомнила, что после возвращения в Белый дом лидера страны Дональда Трампа, США прекратили прямую военную помощь Киеву, за исключением логистической поддержки в сфере разведки и спутниковых телекоммуникаций, переложив основное финансовое бремя на союзников из Европы.

Агентство Bloomberg накануне сообщило, что США и Европейский союз хотят согласовать планы по гарантиям безопасности для Украины на встрече в Париже 6 января. Встреча состоялась после серии собраний между советниками по нацбезопасности, которые прошли в декабре.

В саммите приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, другие европейские лидеры, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и военный представитель НАТО Алексус Гринкевич, который также командует американскими войсками в Европе.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше