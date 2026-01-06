Le Figaro сообщила о разногласиях в «коалиции желающих» из-за поддержки Украины

По данным СМИ, государства Скандинавии и Балтии упрекают Францию и Германию в недостаточном вкладе в помощь Киеву. Северные страны и государства, граничащие с Россией, считают, что несут непропорционально большую нагрузку. Так, в пересчете на долю ВВП Дания направляет на поддержку Украины около 3%, что почти в 10 раз больше Франции, чей показатель составляет 0,29%.
Их лидеры, по информации газеты, в кулуарах убеждают Великобританию, Германию и Францию увеличить объемы помощи. При этом Италия и Испания, несмотря на публичные заявления, находятся среди аутсайдеров донорской поддержки — 0,14% и 0,12% ВВП соответственно.
Недовольство партнеров вызывает и отказ Франции, Великобритании и Италии принимать участие в закупках американского оружия для Украины. Газета напомнила, что после возвращения в Белый дом лидера страны Дональда Трампа, США прекратили прямую военную помощь Киеву, за исключением логистической поддержки в сфере разведки и спутниковых телекоммуникаций, переложив основное финансовое бремя на союзников из Европы.
Агентство Bloomberg накануне сообщило, что США и Европейский союз хотят согласовать планы по гарантиям безопасности для Украины на встрече в Париже 6 января. Встреча состоялась после серии собраний между советниками по нацбезопасности, которые прошли в декабре.
В саммите приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, другие европейские лидеры, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и военный представитель НАТО Алексус Гринкевич, который также командует американскими войсками в Европе.